Мощи святой блаженной Матроны Московской были привезены в Свято-Успенский собор Атырау Архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_2096 В минувшую субботу и воскресенье Уральский и Актюбинский Антоний в сослужении Архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана возглавил торжественные богослужения в Свято-Успенском соборе города Атырау. Совершить молитву за праздничными архиерейскими богослужениями собрались многочисленные верующие из разных населенных пунктов Атырауской области. Поклониться Святой Матроне верующие смогут до пятницы. IMG_2053 IMG_2200 IMG_2408 Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. Ещё при жизни старица прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. Сегодня тысячи православных обращаются к ней с просьбами о помощи в различных житейских невзгодах. Фото с сайта pravoslavie-atyrau.kz Камила МАЛИК