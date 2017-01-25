В минувшую субботу и воскресенье Уральский и Актюбинский Антоний в сослужении Архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана возглавил торжественные богослужения в Свято-Успенском соборе города Атырау. Совершить молитву за праздничными архиерейскими богослужениями собрались многочисленные верующие из разных населенных пунктов Атырауской области. Поклониться Святой Матроне верующие смогут до пятницы.Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых. Ещё при жизни старица прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. Сегодня тысячи православных обращаются к ней с просьбами о помощи в различных житейских невзгодах.