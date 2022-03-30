Жители обращаются в фонд «Қазақстан халқына» с просьбой погасить кредиты

Всего с четвёртого февраля в фонд поступило более 35 тысяч заявок, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил, что из 35 930 заявок, уже рассмотрено 35 148. По его словам, заявки жители подают не из указанных направлений работы, а из своего понимания того, зачем фонд существует. Так, значительная часть заявок - просьбы выделить деньги на покупку жилья. - Фонд не занимался и не будет никогда заниматься вопросом покупки жилья.. Это не та задача, которой мы будем заниматься, - сказал Жамишев в ходе пр