Жители обращаются в фонд «Қазақстан халқына» с просьбой погасить кредиты

- Фонд не занимался и не будет никогда заниматься вопросом покупки жилья.. Это не та задача, которой мы будем заниматься, - сказал Жамишев в ходе прямого эфира в Facebook на странице депутата мажилиса Ирины Смирновой.По примерным подсчётам, для приобретения двухкомнатных квартир остро нуждающимся казахстанцам, с учётом бюджета, фонду потребуется 70 лет. Ещё одна категория заявок - просьбы погасить кредиты.
- Уважаемые граждане, как кредиты взяли, так и погашайте. Другого ответа не будет, - сказал Жамишев.Также в фонд поступило более семи тысяч заявок от людей, которые испытывают сложности с базовыми жизненными потребностями. Они нуждаются в лекарствах, дровах, угле.
- На попечительском совете мы обсуждали эту тему. Поручено создать рабочую группу, чтобы мы определились с подходами. Сразу скажу, что речь не идёт о выделении денег. Мы не будем выплачивать адресную социальную помощь. Тем не менее, эти заявки не такие, что помочь нужно прямо сейчас, потому что плохие жизненные обстоятельства у этих людей сложились не вчера. Эти люди не видят иной возможности исправить эту ситуацию, кроме как обратиться в фонд, это направление, которое нам предстоит отработать, - пояснил председатель фонда.Фонд был создан по поручению президента. Он будет заниматься решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. В конце феврале фонд сообщил, что купит самый дорогой укол Zolgensma для четырёх детей с СМА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.