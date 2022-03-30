Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители обращаются в фонд «Қазақстан халқына» с просьбой погасить кредиты

Всего с четвёртого февраля в фонд поступило более 35 тысяч заявок, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил, что из 35 930 заявок, уже рассмотрено 35 148. По его словам, заявки жители подают не из указанных направлений работы, а из своего понимания того, зачем фонд существует. Так, значительная часть заявок - просьбы выделить деньги на покупку жилья. - Фонд не занимался и не будет никогда заниматься вопросом покупки жилья.. Это не та задача, которой мы будем заниматься, - сказал Жамишев в ходе пр
gorod
Жители обращаются в фонд «Қазақстан халқына» с просьбой погасить кредиты
Всего с четвёртого февраля в фонд поступило более 35 тысяч заявок, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Уральске
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил, что из 35 930 заявок, уже рассмотрено 35 148. По его словам, заявки жители подают не из указанных направлений работы, а из своего понимания того, зачем фонд существует. Так, значительная часть заявок - просьбы выделить деньги на покупку жилья.
- Фонд не занимался и не будет никогда заниматься вопросом покупки жилья.. Это не та задача, которой мы будем заниматься, - сказал Жамишев в ходе прямого эфира в Facebook на странице депутата мажилиса Ирины Смирновой.
По примерным подсчётам, для приобретения двухкомнатных квартир остро нуждающимся казахстанцам, с учётом бюджета, фонду потребуется 70 лет. Ещё одна категория заявок - просьбы погасить кредиты.
- Уважаемые граждане, как кредиты взяли, так и погашайте. Другого ответа не будет, - сказал Жамишев.
Также в фонд поступило более семи тысяч заявок от людей, которые испытывают сложности с базовыми жизненными потребностями. Они нуждаются в лекарствах, дровах, угле.
- На попечительском совете мы обсуждали эту тему. Поручено создать рабочую группу, чтобы мы определились с подходами. Сразу скажу, что речь не идёт о выделении денег. Мы не будем выплачивать адресную социальную помощь. Тем не менее, эти заявки не такие, что помочь нужно прямо сейчас, потому что плохие жизненные обстоятельства у этих людей сложились не вчера. Эти люди не видят иной возможности исправить эту ситуацию, кроме как обратиться в фонд, это направление, которое нам предстоит отработать, - пояснил председатель фонда.
Фонд был создан по поручению президента. Он будет заниматься решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. В конце феврале фонд сообщил, что купит самый дорогой укол Zolgensma для четырёх детей с СМА. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров