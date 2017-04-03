В доме юношества «Шанырак» проживают 123 человека, из них 27 семейных пар, 15 матерей-одиночек, 50 детей. Ходить детям и взрослым приходится окольными путями. На дороге, которая раньше вела от улицы Кокчетавской к «Шаныраку», теперь стоит забор. С правой стороны от дома юношества непролазное месиво, слева - помойка и кирпичи. По ним ходить тоже опасно. Большая часть жильцов общежития выбирает дорогу через забор. - Моя дочь шла из школы и упала. Пришла вся в грязи, это хорошо она сюда шла, а если бы, наоборот, в школу? Дети приходят по колено в грязи, резиновые сапоги уже отмывать невыносимо. Здесь и глина, и грязь, и кирпичи, - рассказала постоялица «Шанырака» Анна МАЛЫШЕВА. - Утром мы выходим, вроде сухо, а к обеду уже грязь. Чистые уходим, грязные приходим, - говорит другая постоялица Назым БЕРКАЛИЕВА. Решить что-то своими силами жильцы не в состоянии, они даже обращались за помощью к директору подрядной компании, которая занимается сносом и строительством школы. Люди просили сделать им дорогу, однако ответ получили отрицательный. Жильцы дома юношества прекрасно понимают, что строительство школы необходимо, ведь их дети тоже в ней учились, и будут учиться, но и жить по уши в грязи они уже устали. Поэтому просят власти сделать им хотя бы временную дорогу.