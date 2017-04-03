В городских ЦОНах оборудовали пункт приёма платежей, где каждый посетитель в онлайн-режиме сможет проверить наличие у него штрафа и тут же оплатить его сотруднику административной полиции. После этого должник незамедлительно выбывает из базы данных. По данным пресс-службы акимата области, пилотный проект заработал по инициативе полицейских. Удобство его в том, что гражданам больше не нужно нести квитанции в режимные учреждения и простаивать там долгие очереди. Только за неделю в казну поступило три миллиона тенге. Всего же с начала года актюбинцев за различные правонарушения наказали на 228 миллионов тенге, половина этой суммы уже взыскана.