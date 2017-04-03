Фото из архива "МГ" Проектом предусмотрена реконструкция автодорог протяженностью 7880 метров с устройством дорожного основания, укладки асфальта и строительством арычной системы протяженностью 786 метров. - Всего реконструированы будут 15 улиц. Это улицы под номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 25. Ширина проезжей части будет составлять 6 метров, предусмотрено двухполосное движение, - отметили в городском акимате. - Начать строительство планируется в мае, срок сдачи проекта - октябрь 2017 года. Напомним, на благоустройство микрорайона Жулдыз, где сейчас люди тонут в талой воде и грязи, выделили полмиллиарда тенге. Подрядчиком стала компания ТОО "Бірлік".