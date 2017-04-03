Фото из архива "МГ" Начало посевных работ запланировано на середину апреля. Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жаслан ХАЛИУЛЛИН, общая площадь зерновых культур в 2017 году составит 253 тысяч га. Из них озимые, посеянные осенью прошлого года, - 72 тысячи га. - Масличными культурами в этом году мы планируем засеять 52 тысячи га, картофелем, овощами и бахчевыми - 9 тысяч га, кормовыми культурами - 168,1 тысячу гектара, - пояснил Жаслан ХАЛИУЛЛИН. - В этом году мы хотим увеличить площади посевных. Всего в планах засеять 482,1 тысячи га, а в 2016 году было засеяно 450 тысяч га. Для проведения весенних полевых работ на Западно-Казахстанскую область выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива по 122 тенге за 1 литр.