Всего планируется засеять 482,1 тысячи гектара, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Начало посевных работ запланировано на середину апреля. Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жаслан ХАЛИУЛЛИН, общая площадь зерновых культур в 2017 году составит 253 тысяч га. Из них озимые, посеянные осенью прошлого года, - 72 тысячи га. - Масличными культурами в этом году мы планируем засеять 52 тысячи га, картофелем, овощами и бахчевыми - 9 тысяч га, кормовыми культурами - 168,1 тысячу гектара, - пояснил Жаслан ХАЛИУЛЛИН. - В этом году мы хотим увеличить площади посевных. Всего в планах засеять 482,1 тысячи га, а в 2016 году было засеяно 450 тысяч га. Для проведения весенних полевых работ на Западно-Казахстанскую область выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива по 122 тенге за 1 литр.