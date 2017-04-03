В новой спортивной школе будут обучаться 300 юных талантливых спортсменов по разным видам спорта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Спортивная школа расположится на территории площадью в 4,6 га за Назазарбаев Интеллектуальной Школой в микрорайоне Нурсая. Интернат будет рассчитан на 300 ученических и 200 спальных мест. - Мы предполагаем, что в спортшколе будут обучаться 200 ребят из районов области, 100 юных спортсменов мы планируем набрать в самом Атырау. Ребята из районов здесь будут жить, учиться, тренироваться. На территории интерната раскинется большое футбольное поле, рассчитанное на 400 посадочных мест, где будут проводится небольшие детские турниры. Само поле будет построено по всем евростандартам, с подогревом, зимой, весь выпавший снег будет сразу таять. Здесь же расположатся специально оборудованные спортивные залы по игровым видам спорта, единоборствам, тяжелой атлетике, - рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ. По словам собеседника, на территории школы-интерната будет построен Дворец спорта на 1800 посадочных мест. Здесь же расположится и небольшой гостиничный комплекс на 50 мест для приезжих спортсменов, спортзалы для "разогрева" участников соревнований и спортивных сборов. Во Дворце спорта планируется проводить значимые турниры и чемпионаты.- В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация школы-интерната и Дворца спорта. Только после окончания этой процедуры станет известно, когда начнется строительство, и кто будет возводить новый спортивный объект, - сообщил Азамат БЕКЕТ. Отметим, что в школу-интернат будут принимать детей с 7 класса по результатам тестов по физической подготовке учеников, а также по уже имеющимся успехам и показателям в спорте.