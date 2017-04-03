Иллюстративное фото с сайта astravolga.ru Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД области Серик ЖАНЗАКОВ. - Около 40 тонн рыбы частиковых пород правоохранительные органы изъяли у браконьеров, начиная с 1 апреля. Основная часть, а это 35 тонн рыбы, была выявлена у одного из рыболовецких кооперативов, который без соответствующего разрешения приступил к промыслу и занимался приемом рыбы у браконьеров. На сегодняшний день возбуждено 8 уголовных дел по статьям "Браконьерство" и "Незаконное приобретение имущества добытого преступным путем в особо крупных размерах" - сообщил Серик ЖАНУЗАКОВ. По выявленным фактам проводятся следственные мероприятия, полицейские работают в усиленном режиме. HjWnyOy3QY0 - За три дня сотрудниками рыбоохраны произведено два задержания, изъяв у ТОО «Тлекши» и ТОО «Восток» 4,5 тоны рыбы частиковых видов, а также работниками водной полиции у ТОО «Аксу Кигаш» изъято в порядке 35 тонн рыбы, - сообщили представители областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По информации Инспекции в 2016 году за все время проведения рыбоохранной акции «Бекіре-2016» всеми силовыми структурами было изъято чуть более 31 тонны рыбы, тогда как за 3 дня нынешней акции этот вес уже превысил 40 тонн или 27,7% от всего выделенного лимита на 2017 год.