Планируется, что до июня в армию отправятся 777 новобранцев. В департамент по делам обороны приглашают только тех призывников, кто прошел через сито районных и городской призывных комиссий. Ежедневно около 50 человек пройдут повторное медобследование. - Самые частые противопоказания к службе в армии – это слабая физическая подготовка, плохое зрение, плоскостопие и сколиоз. Но к нам прибывают, в основном, подготовленные и образованные призывники, - отметил начальник медицинской службы департамента по делам обороны ЗКО Жаскайрат НУРУШЕВ. Отбор новобранцев с каждым годом становится все жестче. Путь в армию закрыт для представителей нетрадиционных религиозных течений, психологически неустойчивых людей, имеющих проблемы с законом и наркотиками. - Если призывник имеет кредит в банке, то мы пытаемся договориться об отсрочке. Но кредит – это не повод уклоняться от службы. Согласно Конституции, служба в армии – долг каждого гражданина, - отметил заместитель начальника по делам обороны ЗКО Ардак КУМАРОВ. Сейчас уже три команды новобранцев отправились служить в Пограничные войска КНБ РК. Затем последует призыв в вооруженные силы Министерства обороны РК, Службу государственной охраны и Национальную гвардию.