Родные и близкие женщины просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 8 (778) 359-80-80.

Акжунис Касимова Как рассказала родная сестра пропавшей женщины Ляззат, 3 года назад ее сестра получила тяжелую травму головы. После чего ее поставили на учет в психдиспансер города Уральска. Потерей памяти 47-летняя женщина не страдала и из дому никогда ранее не уходила. После того, как Акжунис КАСИМОВА пережила потерю родной матери в январе 2017 года, женщина замкнулась. - В последнее время она совсем плохо ела, и твердила, что очень скучает по матери. В день пропажи в 7 часов утра она собралась сходить к соседке. Вышла из дома без верхней одежды, но так и не вернулась, - рассказала Ляззат. Последними ее видели соседи. Они рассказали, что Акжунис шла в сторону реки. 47-летнюю женщину искали полицейские, родственники, МЧС города Уральска, а также местные жители поселка РТС, но пока безрезультатно. Женщина была одета в колоши черного цвета, платье коричневого цвета, кофту зеленого цвета. На голове платок. Родные пропавшей женщины просят оказать волонтерскую помощь.