47-летняя женщина до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". иллюстративное фото из архива "МГ" иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, все трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. - Одна из пострадавших 1970 года рождения находится в коме в тяжелом состоянии. Двое других пострадавших переведены из реанимации в палаты. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, - пояснили в пресс-службе облздрава. Напомним, 1 апреля в двухэтажке по улице Дамбовый тупик природным газом отравились четверо человек. 16-летний подросток умер в квартире до приезда скорой помощи.