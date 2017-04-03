i

2 апреля в календаре отмечен как Всемирный день распространения информации по проблеме аутизма. Этой дате в Атырау посветили акцию «Зажги синим», где приняли участие особенные дети вместе с родителями и люди, не равнодушные к этой проблеме. Организаторами мероприятия выступили представители центра АВА терапии Алма НУРГАЗИНА и Ляззат УТЕБАЕВА.По словам психолога-педагога Алма НУРГАЗИНОЙ, которая стояла у истоков развития центра психолого-педагогической коррекции «Сенм» в Астане родители аутичных детей нередко обращаются за помощью к специалистам лишь после того, как отклонения в развитии и поведении ребенка становятся очевидными для всех. Аутизм неизлечим, вся терапия является по сути адаптацией ребенка к обыденной жизни и развитию коммуникативных навыков. И чем раньше поставить точный диагноз, тем оптимистичнее прогноз.Во время праздника, который прошел в одном из семейных ресторанов города, особенные дети продемонстрировали свои таланты, исполнив зажигательный танец и несколько игровых номеров со своими родителями. Встреча закончилась торжественным выпусканием в небо воздушных шаров синего цвета. d6jvbSpQQlI