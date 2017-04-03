В ЗКО проживают почти 639 тысяч человек, из них в Уральске 290 тысяч, а остальные - в районах. Ежегодно численность населения увеличивается на несколько тысяч. "МГ" подсчитал, сколько государственных служащих работает в Западно-Казахстанской области, и сколько чиновников приходится на одного жителя области. иллюстративное фото из архива "МГ" иллюстративное фото из архива "МГ" чиновники в области 3