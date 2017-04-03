2 апреля на трассе Уральск-Чапаево, недалеко от поселка Щапово столкнулись Toyota Land Cruiser и "Лада Гранта", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp3 Как стало известно, в автомобиле "Лада Гранта" находились двое детей, которые были доставлены в областную клиническую больницу. Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, состояние одного ребенка вызывает опасения. - 8-летний мальчик находится в состоянии средней тяжести, у него закрытая черепно-мозговая травма. А 9-летняя девочки до сих пор в реанимации в тяжелом состоянии, у нее открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, - пояснили в управлении здравоохранения. Напомним, одна из пассажирок "Гранты" скончалась до приезда скорой помощи. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"