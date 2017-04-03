Стоп-кадр с видео допроса Шаяхметова Две женщины 1950 и 1957 года рождения были найдены у себя дома со следами насильственной смерти. По словам полицейских, два дела были объеденены в одно производство из-за одинакового почерка убийцы. В первом случае он задушил жертву, а вторую женщину задержанный зарезал. Кроме того, при задержании у Шаяхметова при себе были обнаружены золотые украшения, принадлежащие убитым пенсионеркам. Как отметили стражи порядка, убийства Шаяхметов совершал из корыстных побуждений. Павла ШАЯХМЕТОВА подозревают в еще одном убийстве, совершенном также на территории РФ. Сейчас уголовное дело расследуется полицейскими Самары. Стоит отметить, что в Уральске Павел ШАЯХМЕТОВ имел свое ИП и занимался производством пластиковых окон.