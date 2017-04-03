Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла примерно в два часа ночи 3 апреля на трассе Бейнеу-Атырау. В результате столкновения автомобиля Toyota Camry и "КамАЗа" погибли пять человек. Двое детей, 11 и 12 лет, в тяжёлом состоянии находятся в реанимации Бейнеуской районной больницы. В диспетчерской службе санавиации Мангистауской областной больницы рассказали, что семь человек находились в автомобиле Toyota Camry. В этой машине было трое мужчин, женщина и трое детей. В результате аварии на месте скончались сразу пять человек, один из которых трехлетний ребенок. - Семья выживших детей проживала в Атырау. Еще двое мужчин 1982 и 1987 годов рождения тоже погибли на месте. Они из Бейнеу и Актобе. Мужчины работали вместе в таможенной службе, - рассказали в санавиации.