Сообщение о сбитой на пешеходном переходе школьнице распространили в социальных сетях родные и близкие девочки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

ДТП с участием ребенка произошло 19 марта примерно в 7 часов 50 минут. Девочка с дедушкой переходили дорогу в районе ТД "Сауран" по пешеходному переходу, на котором и произошел наезд на школьницу.

Видео ДТП с сайта www.motor.kz

mjNGUc5aQto

- Со стороны налоговой и кафе "Анталия" авто сбило девочку 11 лет. Водитель и его спутница отвезли девочку вместе с сопровождающим ее дедом в областную детскую больницу. Позже водитель уехал, но оставил в больнице спутницу, объявив ее своей сестрой. Водитель сбежал вместе с вещами сбитой девочки и скрывается до сих пор. Спутница водителя по телефону обещала вернуть школьный рюкзак и вещи девочки, но не привезла, а потом и вовсе сказала, что она не сестра водителя, а просто пассажир. Просим свидетелей аварии и водителей 4-х машин, следовавших за авто нарушителя, откликнуться. Может, быть кто-то запомнил номер. Свидетели ДТП, откликнетесь, - говорилось в сообщении родных.

Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" бабушка школьницы, вчера благодаря звонку одного из очевидцев ДТП, сбежавший водитель был задержан и дал признательные показания полицейским. По данному факту мы направили официальный запрос руководству ДВД области, после чего станет известно, какая мера наказания ожидает сбежавшего водителя.

Ерлан ОМАРОВ