Как сообщили в ДВД ЗКО, 27 марта 41-летняя жительница города Аксай стала жертвой мошенницы. - 52-летняя мошенница, находясь возле торгового дома "Урал", войдя в доверие, обманным путем под предлогом приобретения земельного участка завладела денежными средствами в размере 1,5 миллиона тенге, - рассказали в ДВД ЗКО. Сотрудники Абайского отдела полиции задержали злоумышленницу. Она дала признательные показания. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".