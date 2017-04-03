На протяжении нескольких недель Уральск тонет в талых водах. Больше всего страдают отдаленные микрорайоны, такие как Зачаганск, Деркул, Жулдыз и другие. На сегодняшний день там уже идет откачка воды, но жители жалуются, что одном районе талую воду откачивают, а в другой сливают. По словам жителя этого района Самата ТАСКЕНОВА, несколько раз в неделю к старому заводу "Элеватор" приезжает машина, выбрасывает шланг и сливает талую воду. Эта ситуация повторяется из года в год. - Дня два назад я заснял все. Говорят, у них разрешение акимата есть. Постоянно здесь сливают, грязь страшная. Ни скорая, ни полиция проехать к нам не может. Обращались, жаловались, но все бесполезно. Это единственная дорога, по которой можно проехать домой, - говорит Самат ТАСКЕНОВ. Свои слова житель этого района подкрепил видеозаписью, которую снял сам. На кадрах видно, что прямо на краю проезжей части стоит машина и сливает талую воду. Когда жители задают водителю вопрос, почему именно сюда, тот отвечает, что у него есть разрешение от акимата. В отделе ЖКХ пояснили, что все действия водителя были правомерны. - Там есть разрешение, где он сливает воду. Потому что нам надо оперативно действовать, откачать воду с тех районов, где нет проезда. Это обычная талая вода, она не представляет никакой опасности, не пахнет, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ. Теперь жителям домов видимо придется искать другую дорогу к дому, потому как, по всей видимости, машина с талой водой приедет сюда еще не раз. К слову сказать, на сегодняшний день в Уральске определено 9 мест, для слива талых вод.