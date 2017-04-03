Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, инцидент произошел 17 декабря 2016 года. - Согласно материалам уголовного дела, осужденный Шуравлев был доставлен в полицию из кафе, где в состоянии алкогольного опьянения оскорблял посетителей кафе, бил посуду, а потом ударил девушку-бармена, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Когда Шуравлева привезли в УВД г. Уральск он продолжил дебоширить и нанес один удар головой в область носа сотруднику полиции. Приговором суда Шуравлев был осужден по статьям 293 ч. 2 "Хулиганство", 379 ч. 1 "Неповиновение представителю власти" и 380 ч. 1 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" и приговорен к 2 годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.