Царь-рыбу поймали на тоне под названием "Малая Дамбинская" вечером 1 апреля. - Это самка, вес особи составляет 160 кг, длина - 230 см. Очень хороший экземпляр, рыба была выловлена без повреждений и ран. В будущем мы ожидаем, что от нее будет очень хорошее потомство, - рассказал главный инженер РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» Болат МУХАТЖИЕВ.В настоящее время рыба помещена в один из бассейнов завода. По предположениям специалистов, в рыбе содержится около 30 кг икры, которую в скором времени планируется извлечь, из полученного биоматериала будет выращиваться молодь белуги, которую впоследствии уже будут пересаживать в пруды.- Это очень хороший экземпляр, мы ожидаем, что от него будет очень хорошее потомство в будущем, - пояснил Болат МУХАТЖИЕВ. Ровно 4 года назад рыбаки того же кооператива выловили белугу весом 300 кг.