Как стало известно, "Тойота" ехала в сторону поселка Чапаево, а "Гранта" - в сторону Уральска. По словам водителя джипа, "Лада Гранта" выехала на встречную полосу, чтобы обогнать впереди едущую машину. - По всей вероятности, когда водитель увидела мой автомобиль, то решила "встать" на место, но ей это не удалось. Автомобиль просто выбросило на встречную полосу, и я врезался ей в бок, - рассказал водитель "Тойоты". От удара джип слетел с дороги. По словам очевидцев, в "Гранте" находилось 4 взрослых и 2 детей. Одна из пассажирок "Гранты" скончалась до приезда скорой помощи, остальных с различными травмами забрали в больницу. Водитель и пассажир "Тойоты" не пострадали. Нужно отметить, что 2 апреля с утра установилась минусовая температура и шел снег. На дорогах образовалась гололедица.