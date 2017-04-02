Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в больницу с отравлением природным газом госпитализировали троих человек. - Из квартиры с первого этажа были доставлены два человека и еще одна женщина проживала на втором этаже дома. Ее 16-летний сын скончался до приезда скорой помощи, - отметили в облздраве. Как выяснилось, отравившихся обнаружил отец погибшего подростка. Когда утром он вернулся с работы, ему никто не открыл дверь. Тогда мужчина забил тревогу и залез в квартиру через окно.