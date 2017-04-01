Первый гол на 54 минуте в ворота местной команды забил игрок "Атырау" Юре ОБШИВАЧ. Однако буквально через 6 минут игрок "Акжайыка" Мирам САПАНОВ забил в ворота соперника мяч. А уже на 70 минуте Джон ДЕЛЬГАДО забивает гол и выводит "Акжайык" вперед. Тем не менее гостям удалось сравнять счет - за 2 минуты до завершения основного времени гол в ворота "Акжайыка" забил Новица МАКСИМОВИЧ. Таким образом матч закончился со счетом 2:2.