Сегодня, 1 апреля, "Акжайык" на своем поле принимал команду из Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". futbaal akzhaik atyrau (11) Первый гол на 54 минуте в ворота местной команды забил игрок "Атырау" Юре ОБШИВАЧ. Однако буквально через 6 минут игрок "Акжайыка" Мирам САПАНОВ забил в ворота соперника мяч. А уже на 70 минуте Джон ДЕЛЬГАДО забивает гол и выводит "Акжайык" вперед. Тем не менее гостям удалось сравнять счет - за 2 минуты до завершения основного времени гол в ворота "Акжайыка" забил Новица МАКСИМОВИЧ. Таким образом матч закончился со счетом 2:2. futbaal akzhaik atyrau (1) futbaal akzhaik atyrau (2) futbaal akzhaik atyrau (3) futbaal akzhaik atyrau (4) futbaal akzhaik atyrau (5) futbaal akzhaik atyrau (6) futbaal akzhaik atyrau (7) futbaal akzhaik atyrau (8) futbaal akzhaik atyrau (9) futbaal akzhaik atyrau (10) futbaal akzhaik atyrau (12) futbaal akzhaik atyrau (13) Фото Медета МЕДРЕСОВА