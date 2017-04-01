Иллюстративное фото с сайта dvortsovy.spb.ru Как рассказали в группе по взаимодействию со СМИ областного оперативного штаба, сегодня, 1 апреля, в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что ее мужа удерживают в заложниках в поезде. Через некоторое время женщина снова позвонила на номер 102 и призналась, что решила пошутить и сведения о заложнике не соответствует действительности. - В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия, - сообщили в оперативном штабе. Личность женщины установлена. Шутницей оказалась 30-летняя жительница ЗКО. В отношении нее начато досудебное расследование по статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Стоит отметить, что шутнице по данной статье грозит до 6 лет лишения свободы.