Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральной коммуникации сообщил и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Марлен АЙНАБЕКОВ. - Контроль с воздуха в ходе ежегодной акции по борьбе с браконьерством над тремя западными областями Казахстана раньше нами не осуществлялся. С этого года мы решили патрулировать сразу три области - ЗКО, Атыраускую и Мангистаускую. На сегодняшний день этот вопрос проработан и мы уже полностью не только во время акции "Бекире", но и в другие периоды будем патрулировать эти три области.1 апреля в Атырауской области стартовала ежегодная операция "Бекире", направленная на усиление мер по сохранению осетровых и других пород рыб. В акции задействованы совместные силы и средства правоохранительных и природоохранных органов, организован единый штаб. В рамках мероприятия по региону созданы стационарные и передвижные посты, расположенные в местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства. Так же посты будут работать на вокзалах и аэропортах и всех выездах из областного центра. Всего будут задействованы более 400 человек личного состава и инспекторов, 85 единиц автотехники и 40 речных и морских судов. Часть инспекторов на время операции командирована в Атыраускую область из других регионов страны. Кроме пограничной авиации, в этом году в акции "Бекире" будут задействованы самолет и вертолет РГКП "Казавиалесохрана".Накануне в Атырау прошел республиканский развод сил и средств органов внутренних дел. С сегодняшнего дня личный состав местной полиции переходит на усиленный вариант несения службы. Акция продлится с 1 апреля по 31 мая.