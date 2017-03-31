- Аманбек ЖУМИРОВ уволился по собственному желанию. Это было его решение. В настоящее время объявлен конкурс на замещение его должности, - рассказал Нурлан НОГАЕВ, отвечая на вопрос журналистов. По словам главы региона, на эту должность приглашали местные кадры, медиков, работающих в Атырауский области и в Астане. - Однако никто не желает идти на это место, причина - не известна, - заявил Нурлан НОГАЕВ. Камилла МАЛИК