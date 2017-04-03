По данным источников "Лайфа", число жертв взрыва в метро в Санкт-Петербурге достигает 10 человек. Пострадавших на данный момент около 30 человек. Число раненых и погибших может вырасти. Cfi9Cr_Sf9M fmrxJmBf5oE jmGDsdtVVT0 of5n8F0z538 VTH61yEq83o X9bRC7qLSfk 20YORmGHTaA Около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы. Фото со страницы Вконтакте ДТП и ЧП| Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб