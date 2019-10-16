Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители Таскалы получили ключи от новых квартир

Аким ЗКО Гали Искалиев побывал в Таскалинском районе. Здесь завершилось строительство новых домов, капитальный ремонт школы. Глава региона поздравил таскалинцев с новосельем и осмотрел ряд объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Таскалинском районе намерены возродить орошаемое земледелие. Для этого необходимо привести в порядок ряд объектов. В 80-х годах прошлого века здесь было начато строительство Семиглавомарской системы, но объект так и не завершили. В настоящее время Таскалинский акимат поднимает вопрос о необходимости восстановления данного объекта, как стратегически важн
gorod
Жители Таскалы получили ключи от новых квартир
Аким ЗКО Гали Искалиев побывал в Таскалинском районе. Здесь завершилось строительство новых домов, капитальный ремонт школы. Глава региона поздравил таскалинцев с новосельем и осмотрел ряд объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Таскалинском районе намерены возродить орошаемое земледелие. Для этого необходимо привести в порядок ряд объектов. В 80-х годах прошлого века здесь было начато строительство Семиглавомарской системы, но объект так и не завершили. В настоящее время Таскалинский акимат поднимает вопрос о необходимости восстановления данного объекта, как стратегически важного для решения проблемы орошаемого земледелия. Ознакомился аким области с ходом жилищного строительства в районе. Здесь сданы в эксплуатацию два трехэтажных жилых дома на 36 квартир каждый. Жильё предназначено для очередников. Глава региона поздравил новосёлов, отметив, что строительство жилья будет продолжаться в регионе. - Сегодня у вас очень торжественный день! Сдаётся сразу два дома по программе «Нурлы жол». Я сердечно поздравляю вас! Вы сами знаете, что у вашего района большие перспективы. Мы встречались с губернатором Саратовской области. Через пару лет начнётся строительство дороги от Озинок до Саратова. Это даст новый толчок в развитии перевозок и предпринимательства района. Поздравляю вас! - сказал аким области Гали Искалиев на торжественной церемонии вручения ключей. Строительство домов началось осенью прошлого года. Подрядчик, ТОО «Альтаир» сдал объект в установленные сроки. Отмечается высокое качество исполнения новостроек. В домах 24 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир. Квартиры очень просторные светлые, готовые к заселению. Глава региона вручил новосёлам ключи и осмотрел квартиры во вновь построенных домах. Многодетной семье Жумашевых Гали Искалиев подарил бытовую технику. А в центре Таскалы открылся большой торговый дом. Объект — полностью предпринимательская инициатива. В строительство сооружения местный бизнесмен вложил порядка 89 миллионов собственных средств. Когда торговый центр заработает в полную силу, здесь постоянной работой будет занято 25 человек. Также глава региона осмотрел здание школы имени Жаксыгулова. В здании постройки 1962 года полного капитального ремонта не производилось. В этом году Постановлением правительства по программе «Ауыл-ел бесігі» были выделены средства в размере более 100 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
квартиры вручение ключи

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article