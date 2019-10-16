Жители Таскалы получили ключи от новых квартир

Аким ЗКО Гали Искалиев побывал в Таскалинском районе. Здесь завершилось строительство новых домов, капитальный ремонт школы. Глава региона поздравил таскалинцев с новосельем и осмотрел ряд объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Таскалинском районе намерены возродить орошаемое земледелие. Для этого необходимо привести в порядок ряд объектов. В 80-х годах прошлого века здесь было начато строительство Семиглавомарской системы, но объект так и не завершили. В настоящее время Таскалинский акимат поднимает вопрос о необходимости восстановления данного объекта, как стратегически важн