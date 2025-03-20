Жители Усть-Каменогорска начали работать по новому времени

Основное преимущество этого изменения – гибкость расписания, что уже показало свою эффективность в других районах Восточно-Казахстанской области.

Об этом сообщил заместитель акима ВКО Дархан Сапанов на заседании в городском акимате.

Как пишет Tengrinews.kz, теперь для большинства устькаменогорцев рабочий день будет начинаться в 08:00 и завершаться в 17:30 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30. Основное преимущество этого изменения – гибкость расписания, что уже показало свою эффективность в других районах Восточно-Казахстанской области.

Усть-Каменогорск стал последним городом в области, перешедшим на обновленный график работы. До этого на «свой» график работы перешли 10 районов Восточного Казахстана и город Риддер. Местные власти уверены, что эта мера улучшит условия труда, повысит комфорт для горожан и сделает работу госорганов более организованной.

Ранее 9 сёл остались без дорожного сообщения из-за перелива воды на трассе в ЗКО.



