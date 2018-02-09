Жители ЗКО могут обратиться со своими проблемами к акиму области

10 февраля в 10.00 в фойе Казахского драматического театра имени Х. Букеевой пройдет традиционный день открытых дверей «Открытый акимат», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе проведения «Открытого акимата» каждый желающий может обратиться с вопросами, просьбами, жалобами, предложениями, другими обращениями непосредственно к акиму области, руководителям областных и городских исполнительных органов, коммунальных служб, правоохранительных органов, других ведомств и организаций, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Нужно отметить, что в 2017 году