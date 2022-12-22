Жители ЗКО могут оценить качество дорог региона

Опрос проводит Национальный центр качества дорожных активов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пройти его можно на сайте sapaortalygy.kz. Для прохождения опроса нужно выбрать регион и дальше ответит на два вопроса: Как вы оцениваете дороги региона, в котором проживаете? Как вы оцениваете уровень удобства для маломобильных групп населения, наличие велодорожек, освещенности улиц и дорог в вашем регионе? Пользователь может выбрать один из трёх вариантов ответа: хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Ситуация с дорогами в ЗКО Автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен