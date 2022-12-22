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Социум

Жители ЗКО могут оценить качество дорог региона

Опрос проводит Национальный центр качества дорожных активов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Пройти его можно на сайте sapaortalygy.kz. Для прохождения опроса нужно выбрать регион и дальше ответит на два вопроса: Как вы оцениваете дороги региона, в котором проживаете? Как вы оцениваете уровень удобства для маломобильных групп населения, наличие велодорожек, освещенности улиц и дорог в вашем регионе? Пользователь может выбрать один из трёх вариантов ответа: хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Ситуация с дорогами в ЗКО Автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен
Дана Рахметова
Жители ЗКО могут оценить качество дорог региона
Опрос проводит Национальный центр качества дорожных активов.
В МИИР ответили на критику строительства трассы Атырау - Астрахань
В МИИР ответили на критику строительства трассы Атырау - Астрахань
Иллюстративное фото из архива "МГ" Пройти его можно на сайте sapaortalygy.kz. Для прохождения опроса нужно выбрать регион и дальше ответит на два вопроса:
  • Как вы оцениваете дороги региона, в котором проживаете?
  • Как вы оцениваете уровень удобства для маломобильных групп населения, наличие велодорожек, освещенности улиц и дорог в вашем регионе?
Пользователь может выбрать один из трёх вариантов ответа: хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно.

Ситуация с дорогами в ЗКО

Автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути. Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся. В апреле этого года вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек вновь разгорелся скандал. Генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге. 21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков. 22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. 26 апреля уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев. Кроме этого, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата АО и комитета автомобильных дорог. В начале августа глава МИИР говорил, что в ЗКО фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЗКО дорога

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