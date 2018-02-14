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Социум

Жители ЗКО не обращаются в общественный совет

Председатель областного общественного совета Ербол САЛЫКОВ заявил, что общественные советы до сих пор не стали действенным инструментом для диалога общества и государства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Ербола САЛЫКОВА, в регионе установлены ящики для сбора предложений и замечаний. Но корреспонденция туда не поступает. На брифинге в региональной службе коммуникаций были подведены итоги деятельности общественного совета области за 2017 год. Выяснилось, что в регионе действуют 14 подобных объединений - 12 районных, областной и городской общественные советы. Из 372 членов д
gorod
Жители ЗКО не обращаются в общественный совет
Председатель областного общественного совета Ербол САЛЫКОВ заявил, что общественные советы до сих пор не стали действенным инструментом для диалога общества и государства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Ербола САЛЫКОВА, в регионе установлены ящики для сбора предложений и замечаний. Но корреспонденция туда не поступает. На брифинге в региональной службе коммуникаций были подведены итоги деятельности общественного совета области за 2017 год. Выяснилось, что в регионе действуют 14 подобных объединений - 12 районных, областной и городской общественные советы. Из 372 членов две трети - представители общественных некоммерческих организаций. Именно через них планировалось организовать конструктивный диалог общества и государства. - В области в органах юстиции зарегистрировано порядка 600 общественных организаций. Активно работает из них около ста. Мы призываем их представителей более активно работать, - отметил председатель общественного совета ЗКО Ербол САЛЫКОВ. В 2017 году состоялось 5 заседаний областного общественного совета. Были заслушаны отчеты акима области и секретаря областного маслихата, обсуждались бюджетные вопросы, проблемы ценообразования, реализации государственной программы "Нурлы жол". - В городе рассматривались вопросы тарифов в общественном транспорте, в Жангалинском районе люди поднимали вопросы водоснабжения пустынных земель и барханов, в Аксае жители обсуждали вопрос переименования улиц, - отметил Ербол САЛЫКОВ. Руслан АЛИМОВ
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