Жители ЗКО не обращаются в общественный совет

Председатель областного общественного совета Ербол САЛЫКОВ заявил, что общественные советы до сих пор не стали действенным инструментом для диалога общества и государства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Ербола САЛЫКОВА, в регионе установлены ящики для сбора предложений и замечаний. Но корреспонденция туда не поступает. На брифинге в региональной службе коммуникаций были подведены итоги деятельности общественного совета области за 2017 год. Выяснилось, что в регионе действуют 14 подобных объединений - 12 районных, областной и городской общественные советы. Из 372 членов д