Республиканский центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения РК провёл социологический опрос для определения степени удовлетворённости населения качеством оказываемой медпомощи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте комитета охраны общественного здоровья сообщается, что наименьший процент удовлетворенности качеством получаемых медуслуг в ЗКО и Алматы. Самые высокие показатели были зарегистрированы в Карагандинской, Костанайской областях и в Астане. Анкетирование проводилось на добровольной основе с сохранением анонимности. В целом по республике было опрошено 211 526 человек, из них в стационарах, включая научно-исследовательские институты, национальные центры - 32 882 респондента, в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь - 178 644 респондента. По итогам проведенного социологического опроса показатель удовлетворенности населения качеством оказываемых медицинских услуг в стране составил 54,4 %.