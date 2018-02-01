Жители ЗКО неохотно используют платежные карты

Самое неактивное использование платежных карточек по безналичным платежам отмечено в ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора филиала Национального банка ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, в нашей области отмечено самое меньшее количество транзакций по безналичным платежам - 2,9 миллиона транзакций на сумму 61,2 миллиарда тенге. - Если эти миллиарды разделить на количество транзакций, то в среднем у нас получается сумма одной транзакции больше, чем в других областях. Думаю, что консервативная часть населения использует безналичные платежи только по крупным случаям, к пример