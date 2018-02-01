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Социум

Жители ЗКО неохотно используют платежные карты

Самое неактивное использование платежных карточек по безналичным платежам отмечено в ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора филиала Национального банка ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, в нашей области отмечено самое меньшее количество транзакций по безналичным платежам - 2,9 миллиона транзакций на сумму 61,2 миллиарда тенге. - Если эти миллиарды разделить на количество транзакций, то в среднем у нас получается сумма одной транзакции больше, чем в других областях. Думаю, что консервативная часть населения использует безналичные платежи только по крупным случаям, к пример
Кристина Кобина
Жители ЗКО неохотно используют платежные карты
Самое неактивное использование платежных карточек по безналичным платежам отмечено в ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам директора филиала Национального банка ЗКО Козыбака КУЛЬБАРАКОВА, в нашей области отмечено самое меньшее количество транзакций по безналичным платежам - 2,9 миллиона транзакций на сумму 61,2 миллиарда тенге. - Если эти миллиарды разделить на количество транзакций, то в среднем у нас получается сумма одной транзакции больше, чем в других областях. Думаю, что консервативная часть населения использует безналичные платежи только по крупным случаям, к примеру, при покупке мебели. А молодежь в этом плане более мобильна, - пояснил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. Также Козыбак КУЛЬБАРАКОВ отметил, что по выдаче наличных денег по нашей области совсем другая картина. - В 2017 году было совершено 8,5 миллиона в транзакций на сумму 347,6 миллиарда тенге. Сумма выдачи наличных денег на каждую транзакцию меньше, чем в других областях. Народ более бережливый и снимает суммы частями, - сказал директора филиала Национального банка ЗКО Козыбак КУЛЬБАРАКОВ.
Национальный банк

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