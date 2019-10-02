Сегодня, 2 октября, в специализированном межрайонном суде по ЗКО прошел день открытых дверей. По словам и.о. председателя специализированного межрайонного суда ЗКО Бакыта Ермаханова, день открытых дверей они проводят один раз в квартал. - Это делается в целях совершенствования судебного процесса. К нам приходят жители ЗКО за консультациями, но, как правило, это бывает редко и в основном они задают вопросы, которые не касаются уголовных дел, а мы консультируем только по этой части, - отметил Бакыт Ермаханов. В ходе разговора с журналистами Бакыт Ермаханов отметил, что в настоящее время в суде есть проблема: собрать состав присяжных заседателей. - Дело в том, что присяжные не охотно идут к нам, а если и приходят, то начинают перечислять многие причины, по которым не могут участвовать в судебных процессах. Потом есть и те, которые просто боятся этого. Они напрямую говорят, что не хотят решать судьбу человека. Есть те, кто не объективно рассматривает уголовные дела, проявляют жалость и сострадание к подсудимому. Хотя на практике подсудимые на это и давят, - сказал Бакыт Ермаханов. Бакыт Ермаханов дополнил, что из 200 заявленных в список участников, в суд являются только 70-80 человек. К слову, в этом году было только три процесса с участием присяжных заседателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.