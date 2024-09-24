9 июня к правозащитнику, члену общественного совета и активисту Бауыржану Заки обратились жители села Асан. Они пожаловались, что возле села неизвестные люди незаконно копают карьер и добывают песчано-гравийную смесь. А груженая техника разрушает новый асфальт села.

– Со слов жителей, в последние годы растущий лес часто «странно» загорался, а незаконную деятельность, якобы организовал бывший депутат района Байтерек, - рассказал Бауыржан Заки.

Так, по словам общественника, один КамАЗ песка продавали за 60-70 тысяч тенге. Не согласившись с беззаконием жители вышли на улицу и перекрыли дорогу большегрузам.

– Этот кейс показал, что госорганы (полиция, акимат, экология, прокуратура) бездействуют, и реагируют обычно после жалобы и резонанса, а наглое воровство и беззаконие породило справедливую злость местных жителей. 10 июня я направил письма в государственные органы. 25 июня руководитель управления земельных отношений Нуржан Максотов сообщил, что в Асане недродобывателей нет и разрешение не выдавалось. 10 июля замакима района Байтерек Мурат Залмуканов ответил, что добыча ПГС прекращена. 15 августа заместитель руководителя департамента экологии Сырым Тлегенов сообщил, что к ним поступило представление природоохранного прокурора в отношении ТОО SAPA 90 и ТОО Karachaganak Construction. Определена сумма ущерба нанесенного государству, - рассказал Бауыржан Заки.

Таким образом, ТОО SAPA 90 и ТОО Karachaganak Construction привлечены к административной ответственности по статье 139 КоАП на сумму 1,3 миллиона тенге и 200 тысяч тенге соответственно.