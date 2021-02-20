Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 февраля аким ЗКО Гали Искалиев отчитался перед населением о проделанной работе за 2020 год. Во время онлайн трансляции житель Акжайыкского района Кобыланды Жокеев пожаловался главе региона на нечищеные дороги. По его словам, в зимнее время в области не уделяется внимание на содержание дорог. - Дороги не посыпаются ни песком, ни солью, да и техники не достаточно. По этой причине на трассах часто случаются аварии, в которых гибнут люди. На содержание дорог выделяются большие деньги. Куда они деваются? Мы не видим никакой работы. Наверняка эти деньги попадают в чьи-то карманы, - заявил мужчина. Глава региона признал, что действительно существует такая проблема и в основном это касается дорог республиканского значения. - На дорогах областного и районного значения есть свои подрядчики. Им выделяются средства, и их работа находится под нашим контролем. Если вы не довольны содержанием дорог областного и районного значения, то можете обратиться в наше областное управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Что касается дорог республиканского значения, то я тоже не доволен их содержанием. Мы направили туда своих людей, они проверили, действительно проблема есть. Дороги не чистятся, не посыпаются ни солью, ни песком, - подчеркнул Гали Искалиев. Стоит отметит, что заказчиком является компания "Казавтожол". - Мы уже разговаривали с руководством компании и просили провести проверку. Они сейчас подали в суд на подрядную организацию. Заказчики не выплатили средства по договору, так как подрядчик не выполняет свои обязательства. Мы написали письмо в министерство, в котором выразили свое недовольство касательно работы подрядной организации. Мы намерены разорвать контракт с подрядчиком, - заявил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.