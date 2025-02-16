Жители ЗКО сэкономили 8 млн тенге с помощью робота-судоисполнителя

С момента запуска Цифрового судебного исполнителя по итогам 2024 года возбуждено 7 754 исполнительных производств на сумму 166 миллионов тенге, окончено более 1,5 тысячи исполнительных производств на сумму 32 миллиона тенге.

По данным департамента юстиции ЗКО, одним из важных достижений является внедрение «Робота судебного исполнителя». Так, в случае несвоевременной уплаты административных штрафов до 20 МРП уполномоченный орган передает сведения Роботу судебному исполнителю, который возбуждает производство без участия ЧСИ.

После чего, граждане получают СМС сообщения от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о деле, тем самым они освобождаются от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителя, так как все действия производятся онлайн.

— С момента запуска Цифрового судебного исполнителя по итогам 2024 года возбуждено 7 754 исполнительных производств на сумму 166 миллионов тенге, окончено более 1,5 тысячи исполнительных производств на сумму 32 миллиона тенге. Это позволило жителям ЗКО сэкономить 8 миллионов тенге, — пояснили в ведомстве.

По данным департамента, передано ЧСИ на исполнении более 5 тысяч исполнительных производств на сумму 114 миллионов тенге, остаток составил 838 исполнительных производств на сумму 19 миллионов тенге.