Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители ЗКО сэкономили 8 млн тенге с помощью робота-судоисполнителя

С момента запуска Цифрового судебного исполнителя по итогам 2024 года возбуждено 7 754 исполнительных производств на сумму 166 миллионов тенге, окончено более 1,5 тысячи исполнительных производств на сумму 32 миллиона тенге.
Кристина Кобина
Жители ЗКО сэкономили 8 млн тенге с помощью робота-судоисполнителя

По данным департамента юстиции ЗКО, одним из важных достижений является внедрение «Робота судебного исполнителя». Так, в случае несвоевременной уплаты административных штрафов до 20 МРП уполномоченный орган передает сведения Роботу судебному исполнителю, который возбуждает производство без участия ЧСИ. 

После чего, граждане получают СМС сообщения от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о деле, тем самым они освобождаются от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителя, так как все действия производятся онлайн. 

Главный баннер

— С момента запуска Цифрового судебного исполнителя по итогам 2024 года возбуждено 7 754 исполнительных производств на сумму 166 миллионов тенге, окончено более 1,5 тысячи исполнительных производств на сумму 32 миллиона тенге. Это позволило жителям ЗКО сэкономить 8 миллионов тенге, — пояснили в ведомстве.

По данным департамента, передано ЧСИ на исполнении более 5 тысяч исполнительных производств на сумму 114 миллионов тенге, остаток составил 838 исполнительных производств на сумму 19 миллионов тенге.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article