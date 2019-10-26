Жительница Актобе потеряла 1,5 млн тенге, «инвестировав» их в фондовую биржу

Всего в Актюбинской области зарегистрировано 896 мошенничеств, из них 301 - это интернет-мошенничества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в полицию г.Актобе обратилась жительница города с заявлением о том что в период с 21 июня по 1 июля молодой житель столицы обманным путем, под предлогом трудоустройства, завладел её деньгами - 1 миллион тенге. Деньги пострадавшая перечислила через приложение «Каспий голд» по мобильному банкингу. Приняты меры к задержанию мошенника. - Еще один