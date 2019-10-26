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Социум

Жительница Актобе потеряла 1,5 млн тенге, «инвестировав» их в фондовую биржу

Всего в Актюбинской области зарегистрировано 896 мошенничеств, из них 301 - это интернет-мошенничества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в полицию г.Актобе обратилась жительница города с заявлением о том что в период с 21 июня по 1 июля молодой житель столицы обманным путем, под предлогом трудоустройства, завладел её деньгами - 1 миллион тенге. Деньги пострадавшая перечислила через приложение «Каспий голд» по мобильному банкингу. Приняты меры к задержанию мошенника. - Еще один
Дана Рахметова
Жительница Актобе потеряла 1,5 млн тенге, «инвестировав» их в фондовую биржу
Всего в Актюбинской области зарегистрировано 896 мошенничеств, из них 301 - это интернет-мошенничества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в полицию г.Актобе обратилась жительница города с заявлением о том что в период с 21 июня по 1 июля молодой житель столицы  обманным путем, под предлогом трудоустройства, завладел её деньгами - 1 миллион тенге. Деньги пострадавшая перечислила через приложение «Каспий голд» по мобильному банкингу. Приняты меры к задержанию мошенника. - Еще один пример: так, неизвестное лицо в приложении «Инстаграм» на странице «sayda. halykka. komek» обманным путем, под предлогом удвоить деньги, обманным путем завладел деньгами жительницы Актобе в сумме 35 900 тенге.  Деньги были перечислены на «Киви-кошелек» абонентского номера мошенника, после чего он перестал выходить на связь. Также 19 октября в полицию г.Актобе обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что 14 июля неизвестный по переписке в приложении «Телеграмм» и «Ватсап» путем обмана, под предлогом инвестировать в биржевой фонд, завладел ее деньгами в сумме 1,5 млн тенге, - сообщили в полиции. - Деньги пострадавшая перечислила по мобильному банкингу через приложение «Каспи Голд» траншами по 500 тысяч тенге на абонентский номер мошенника. По всем выше указанным фактам проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
мошенничество

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