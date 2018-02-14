Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Жительница Актобе рассказала Сапарбаеву о снохе, которая родила и впала в кому

Аккымбат Кушербаева обратилась к акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву во время отчетной встречи главы Актобе с населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Женщина рассказала, что ее сноха родила в Каргалинском родильном отделении, а через три часа она впала в кому, в которой находится уже несколько месяцев. Роженицу через 2 месяца отправили на лечение в Санкт-Петербург, сейчас она там. Но на дальнейшее лечение у семьи учителя нет денег. - Вы, Бердыбек Машбекович, делаете много для населения, - обратилась Аккымбат Кушербаева к главе регио
gorod
Жительница Актобе рассказала Сапарбаеву о снохе, которая родила и впала в кому
Аккымбат Кушербаева обратилась к акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву во время отчетной встречи главы Актобе с населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" Женщина рассказала, что ее сноха родила в Каргалинском родильном отделении, а через три часа она впала в кому, в которой находится уже несколько месяцев. Роженицу через 2 месяца отправили на лечение в Санкт-Петербург, сейчас она там. Но на дальнейшее лечение у семьи учителя нет денег. - Вы, Бердыбек Машбекович, делаете много для населения, - обратилась Аккымбат Кушербаева к главе региона. - Строятся дома, школы, культурные и медицинские учреждения. Все это хорошо. Но я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на качество оказания государственных услуг. Я к вам обращаюсь, потому что в моей семье несчастье. Моя сноха, совершенно здоровый человек, обратилась в Каргалинское родильное отделение. Через 30 часов родила сына, и через 3 часа у нее началось атоническое кровотечение. Это халатность врачей. Не вовремя была оказана медицинскую помощь, не выполнена обыкновенная инструкция, и теперь наша дочь больна, ушла в кому. Перевели ее в областную больницу. Но опять, я считаю, помощь не была оказана вовремя, она ушла в глубокий сон, и сейчас она в вегетативном состоянии. Благодаря усилиям родителей, мы ее отправили на лечение в Питер. Сейчас находится там. Облздрав оказывает нам финансовую помощь, но это каждый день, каждый месяц мы должны ходить. Последний раз нам сказали: «Мы для вас сделали все. У нас нет средств . Приезжайте обратно в город». Как мы можем? Да, у нас есть хорошие врачи, я согласна, но на нашем пути таких людей мы не встретили. В Питер мы поехали с пневмонией, которая была уже 20 дней. Как наши врачи не могли определить простую пневмонию? Мы, конечно, возмущены. Как нам быть? Сегодня мы должны были оплатить дальнейшее лечение. Она до сих пор без сознания, получила глубокое поражение головного мозга. - Мы извиняемся, - ответил Бердыбек Сапарбаев. - Мы тоже родители, все понимаем. Многие жалобы от населения именно на врачей, хотя нельзя говорить, что все они плохие. После отчета аким области встретился с Аккымбат Кушербаевой лично. Азамат АКЫЛ
Актобе

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article