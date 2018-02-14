Жительница Актобе рассказала Сапарбаеву о снохе, которая родила и впала в кому

Аккымбат Кушербаева обратилась к акиму Актюбинской области Бердыбеку Сапарбаеву во время отчетной встречи главы Актобе с населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Женщина рассказала, что ее сноха родила в Каргалинском родильном отделении, а через три часа она впала в кому, в которой находится уже несколько месяцев. Роженицу через 2 месяца отправили на лечение в Санкт-Петербург, сейчас она там. Но на дальнейшее лечение у семьи учителя нет денег. - Вы, Бердыбек Машбекович, делаете много для населения, - обратилась Аккымбат Кушербаева к главе регио