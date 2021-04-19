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Происшествия Социум

Жительница Актобе скончалась после аварии на трассе ЗКО

ДТП произошло на трассе Уральск-Атырау 18 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 18 апреля в 17.19 на 205 километре трассы Уральск-Атырау произошло опрокидывание автомобиля Nissan. - Спасатели госпитализировали с места ДТП двоих пострадавших - 67-летнюю женщину и 64-летнего мужчину - в Акжайыкскую центральную районную больницу. Как выяснилось, пострадавшие являются жителями Актобе, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, 19 апреля пострадавшая женщина скончалась в больнице. К слову, на место ДТП выезжали четыре сотрудника трассовог
Кристина Кобина
Жительница Актобе скончалась после аварии на трассе ЗКО
ДТП произошло на трассе Уральск-Атырау 18 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В результате аварии на трассе ЗКО скончалась жительница Актобе
В результате аварии на трассе ЗКО скончалась жительница Актобе
Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 18 апреля в 17.19 на 205 километре трассы Уральск-Атырау произошло опрокидывание автомобиля Nissan. - Спасатели госпитализировали с места ДТП двоих пострадавших - 67-летнюю женщину и 64-летнего мужчину - в Акжайыкскую центральную районную больницу.  Как выяснилось, пострадавшие являются жителями Актобе, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, 19 апреля пострадавшая женщина скончалась в больнице. К слову, на место ДТП выезжали четыре сотрудника трассового медико-спасательного пункта ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО
ДТП жительница Актобе скончалась

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