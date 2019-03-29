- Хочу поделиться своим печальным опытом. Купила эту сельдь в масле в городе Атырау производства ТОО «Амангельды». И во время употребления не сразу обнаружила вот таких паразитов, - написала в своем посте в соцсети Facebook Акмарал Траисова, приложив и фото сельди. К моему сожалению, руководство ТОО даже и не пыталось извиниться и как- то загладить свою вину. А наоборот, ещё обвиняют, что мы пытаемся устранить, а если точнее, цитирую: «заклевать единственного местного производителя»! Эта рыбка с червячками доставила мне очень неприятные и болезненные ощущения! Мне пришлось обращаться к инфекционистам за помощью! «МГ» связался с ТОО «Амангельды». - В мороженой сельди обнаружены свернутые спиральные нитевидные гельминты. Как правило, эти гельминты мертвые, их личинки тоже. Ведь при замораживании при температуре минус 30 -35 ˚С, и при хранении минус 18 ˚С гельминты умирают и опасности для человеческого здоровья не представляют. Соленая сельдь после заморозки, хранения, проходит процесс посола, маринования. Обязательно контролируется соблюдение технологических режимов в процессе приготовления продукции, - ответила технолог ТОО. Там же подчеркнули, что на предприятии ведется постоянный санитарный и ветеринарный контроль продукции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.