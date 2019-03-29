Иллюстративное фото из архива "МГ" Прямой рейс из южной столицы в административный центр Западно-Казахстанской области будет осуществляться на реактивном авиалайнере Airbus A320, вместительностью 180 посадочных мест. - Алматы и Уральск разделяет более 2500 километров, преодолеть которые на наземном виде транспорта возможно не менее, чем за 3 дня. То есть, передвигаясь таким способом жители двух городов тратят несколько дней в дороге, чтобы навестить родных и близких. Мы рады, что отныне посетить один из красивейших городов Казахстана, гордость западного региона – Уральск будет возможным в любой день недели, добравшись туда из Алматы всего за 2 часа. Уверены, что данный рейс будет пользоваться популярностью не только у рядовых казахстанцев, но и бизнесменов, которые внесут свою лепту в экономическое развитие региона, - подчеркнула директор по продажам и маркетингу Жанар Жайлауова. Стоимость билета за перелет из Алматы в Уральск начинается от 12 999 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропорта. Продажа билетов открыта c 29 марта текущего года на официальном сайте авиакомпании www.flyarystan.com. Также на выбор пассажирам будут предоставлены такие услуги, как дополнительный багаж, бортовое питание, выбор места и другое. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.