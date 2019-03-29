Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев, капитальный ремонт автомобильных дорог Казталовка-Жанибек-граница РФ протяженностью 142 км и Униге-Бисен-Сайхин протяженностью 103 км начнется в этом году. – 250 километров, подлежащих ремонтным работам, поделены на шесть проектов. Проектно-сметная документация готова, четыре проекта 7 марта уже прошли экспертизу. На следующей неделе национальная компания "Казахавтожол" объявит конкурс, будет определен подрядчик, и в мае этого года начнутся ремонтные работы. Времени у нас мало, до 2021 года мы должны закончить, - отметил Багат Азбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.