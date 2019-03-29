Иллюстративное фото из архива "МГ" В интернате, где постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей, прокурорами выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении детей-инвалидов. Воспитатели интерната на протяжении длительного времени избивали детей и заставляли их работать. В силу своих физических недостатков они не могли рассказать об этом никому. - Их не сдерживали даже камеры видеонаблюдения. К сожалению, установили лишь записи с декабря 2018 года по январь этого года, но и этого оказалось достаточно для начала досудебного расследования, – отметил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов. Расследование проводится органами полиции по ч.2 ст.140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". К слову, имевшие отношение к жестокому обращению с детьми работники учреждения отстранены от занимаемых должностей. Дело находится на контроле прокурора области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.