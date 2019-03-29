В организации мероприятия приняли участие сотрудники Уральского центра оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ ЗКО, которые с радостью приняли приглашение полицейских. В первый день принять участие посчастливилось 10 ребятам самого разного возраста, у которых имеются заболевания опорно-двигательного аппарата, и другие заболевания. Полицейские провели экскурсию по конному двору и подарили детишкам возможность покататься на лошадях. - Как известно, эффективность лечения иппотерапией научно доказана и успешно практикуется во многих странах. Благодаря биополю лошади снижается мышечный тонус больного, нормализуется работа опорно-двигательного аппарата. В работу включаются все группы мышц всадника, и размеренный ритм движений оказывает благоприятное воздействие на весь организм. Кроме того, здесь очень важна психологическая составляющая, ребенок испытывает чувство восторга, преодолевает страх, получает заряд положительных эмоций. Мы готовы оказать любую помощь в лечении ребят, - отмечают полицейские. В свою очередь педагоги и ребята поблагодарили стражей порядка за чуткое отношение к их проблемам, возможность общения с животными-лекарями и возвращение детей к активной жизни.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.