По словам Генерального директора «Тойота Центр Уральск» Кайрата Есеналина, от первого и до нового двенадцатого поколения Corolla остается верной своей оригинальной концепции: высочайший уровень качества, долговечность, надежность, и конечно, удовольствие от вождения. Таким и должен быть самый продаваемый автомобиль в мире!– Toyota Corolla полностью обновлена, оснащена, укомплектована. Салон, кузов, оптика – совсем другая машина, чем была до этого. Модель автомобиля двенадцатого поколения построена на новой платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), которая наделяет автомобиль превосходной динамикой в движении и высоким уровнем безопасности. Дизайнеры наделили седан стремительным силуэтом, – отметил Кайрат Есеналин.Благодаря сниженному на 10 мм центру тяжести, новой многорычажной задней подвеске (для всех версий), а также увеличенной на 60% жесткости кузова, ощущения от вождения автомобилем выходят на новый уровень. Преимущество перед другими моделями – улучшенная обзорность благодаря узким передним стойкам и низкой линии передней панели и капота, а также более низкая посадка за рулем.Передняя подвеска проверенной конструкции со стойками МакФерсон обеспечивает более линейный отклик на действия рулем при прохождении поворотов. Задняя многорычажка компактной компоновки получила пружины оригинальной конструкции, обеспечивающие стабильность в управлении при сохранении ездового комфорта. Трение в элементах передней и задней подвески снижено на 40%, что подняло плавность и комфорт в движении на новый уровень. Проектировщикам удалось снизить высокочастотные вибрации.Toyota Corolla – престижный образ и стремительный силуэт. Новый седан с более низкой посадкой, автомобиль будто прижат к дороге. Выступающая вперед объемная решетка радиатора имеет спортивный облик.Необычный дизайн задней части машины: хромированная планка соединяет задние блоки фонарей, тем самым визуально увеличивая ширину автомобиля, и, конечно же, размеры. Габаритная длина нового седана увеличена на 10 мм (4 630), прибавлена ширина на 5 мм (1 780), высота уменьшена на 50 мм (1 435), что позволило снизить центр тяжести автомобиля и визуально усилить динамичный дизайн, без потери для полезного пространства пассажиров. Цветовая гамма разнообразна. Ориентируясь на современную аудиторию для кузова предусмотрено девять цветов, в основном, серый, белый жемчуг и черный. По заказу можно приобрести автомобиль красного и других цветов.Коробка автомат, знаменитый бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,6 литра – экономичная и маневровая. Семейство моторов 1ZR-FE клиенты оценили за долговечность и надежность.Двигатель оснащен системой изменения фаз газораспределения (Dual VVT-i), улучшающей показатели эффективности, экономичности и токсичности. Максимальная мощность мотора составляет 122 л.с. при 6000 оборотах коленвала и 157 Нм крутящего момента при 5200 об/мин. На выбор доступны две трансмиссии – механическая на шесть ступеней или экономичный вариатор Multidrive S.Перед нами полностью новый дизайн салона. Использование платформы TNGA позволило опустить нижнюю кромку ветрового стекла на 40 мм, а также уменьшить общую высоту передней панели, придав ей исключительно элегантную и легкую форму. Сиденья установлены на 25 мм ниже, что позволило более естественную посадку, больше пространства в салоне, недосягаемый уровень обзорности и высокий уровень комфорта. Само же расстояние между спинками передних и задних сидений увеличено на 48 мм, это лучший показатель для ног задних пассажиров. Сиденья обтягиваются либо тканью, либо сочетанием кожа/ткань. Объем багажника увеличен на 18 литров и стал 470 л.Новая модель Corolla имеет следующее оснащение: светодиодные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, головное освещение с функцией автоматического отключения, подогрев передних сидений, полноразмерная запаска, система мониторинга давления в шинах, регулировка руля по вылету и наклону, USB-слот и Bluetooth-подключение. За безопасность отвечают: ABS, система курсовой устойчивости, ассистент помощи при старте на подъёме (HAC), 4 подушки безопасности (в топовых версиях 6 подушек безопасности), а также система вызова экстренных служб. Имеются также колесные диски на 16 и 17 (впервые на модели) дюймов, полностью светодиодная передняя/задняя оптика (включая передние противотуманные фонари), подогрев (передних/задний сидений, руля, зоны парковки дворников), доступ без ключа и запуск двигателя кнопкой Push-Start, 7-дюймовый дисплей приборной панели, передние/задние парктроники, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система Toyota Touch 2 c 8-дюймовым тачскрином, беспроводное зарядное устройство. В Тойота Центр Уральск, Toyota Corolla уже доступна. И вы можете убедиться, что самый популярный автомобиль в мире успешно отстаивает свое лидерство. Стоимость автомобиля варьируется от 7 730 000 тенге и выше.Наравне с Toyota Corolla в конце прошлого года Toyota выпустила новую модель С-HR, которая также присутствовала на выставке. Это более усовершенствованная машина, особенно для молодежи нашего города. Поэтому неудивительно, что уже было продано несколько автомобилей, и их владельцами стали девушки от 18 до 25 лет. Новая модель Toyota Corolla очень понравилась многим уральцам, которые пожелали заглянуть под капот, посидеть в салоне, чтобы оценить комфорт и технические характеристики. И надо отметить, что они были удовлетворены представленным автомобилем и поделились мнением, что с удовольствием бы его приобрели! – Просто замечательно, что Тойота Центр проводит такие выставки на всех мероприятиях, где можно познакомиться с новинками. Здесь всегда большой выбор и есть на что посмотреть. Я как раз продал свой автомобиль и ищу что-то новое. Возможно, приобрету вот эту, в молодежном стиле, – говорит Александр. К тому же, все гости угостились национальной кухней и, конечно же, испили праздничного напитка и съели еще теплый баурсак. В общем, знакомство с автомобилями прошло на УРА. А вообще каждый любитель автомобилей Тойота может подъехать в Тойота Центр Уральску и лично сесть за руль и протестировать машину. Так что, дерзайте. Только права не забудьте!Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.