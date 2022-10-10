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Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает новостной портал, 28-летняя женщина сожгла квартиру в Атырау, в районе Нурсая. Мужчина провёл с ней ночь на съёмной квартире, однако позже заявил, что она ему не нравится и брак он с ней заключать не будет. Разочаровавшись в женихе дама сожгла снятую им квартиру. Возбуждено уголовное дело. Несостоявшиеся супруги являются приверженцами деструктивного религиозного течения. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области уточнили, что мужчина приехал к женщине из Уральска. Дело передано в суд. Напомним, в традиционном исламе никах (неке қию) совершается только в мечети и только при наличии свидетельства о заключении брака.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.