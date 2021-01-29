Иллюстративное фото из архива "МГ" - Когда мы уже окончательно замерзли, наконец, нам позволили накинуть верхнюю одежду, - говорит ученица. Она также рассказала, что организация Единого национального тестирования «была не очень»: калькуляторы старые, а таблица Менделеева была одна на всех и висела у доски. Получалось, каждый вставал со своего места и то и дело подходил, «что мешало сосредоточиться». Школьница Элона также отметила, что у нее зрение минус 7, однако ее посадили на последний ряд. - И вообще к нам относились очень грубо: игнорировали просьбы принести черновик. А когда я уже в очередной раз спросила, грубо ответили: «А почему же раньше не говорили о черновике?» Представитель Национального центра тестирования по Атырауской области Саурбек Сагинбаев утверждает, что во всех аудиториях, где проводилось ЕНТ, созданы комфортные условия, тепло. - Ученица выпускного класса, выразившая недовольство, сдавала ЕНТ в поточной аудитории с большим количеством окон. Учитывая погодные условия, порывы холодного ветра в день сдачи ею ЕНТ, в данной аудитории стало прохладно, несмотря на работу сплит-системы. Учитывая все это, ученикам по желанию было разрешено накинуть верхнюю одежду, - прокомментировал Саурбек Сагинбаев. Что касается рассаживания школьников на тестировании, здесь также есть свой алгоритм. - Также на посадочное место приходит книжка-вопросник. И на доску смотреть не обязательно. Каждый индивидуально со своей книжкой-вопросником и листом ответа самостоятельно работает. И если химию сдают и им нужна таблица Менделеева, таблица растворимости солей подходят к доске и смотрят. Между тем, если у школьника плохое зрение, либо есть какая-то инклюзия, то заранее пишется об этом заявление и уже на основании него принимается решение о предоставлении отдельной резервной аудитории. В данном случае такого заявления не поступало, - сообщил Саурбек Сагинбаев. - К примеру, на седьмом потоке ученица плохо себя почувствовала, согласно рекомендации медицинского работника, сопровождавшего ее на ЕНТ с согласия НЦТ она была переведена в резервную аудиторию. Добавим, что на официальном сайте университета ведется онлайн-трансляция хода тестирования, где родители могут наблюдать за своими детьми. Ее можно посмотреть на сайте вуза (вкладка "Абитуриентам"). В записи можно посмотреть на следующий день на YouTube-канале.